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Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:06

29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?

29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın son milli bayramı ve resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çalışanlarla öğrencilerin gündemini meşgul ediyor. Milyonlarca öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanı “2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar ve özel sektörde tatil mi gibi konular da merak ediliyor. Cumhuriyetin ilan edildiği bu tarihe ilişkin detaylar ve tatil günleri haberimizde.

Bakanlıkların müştereken hazırladığı bir yönetmelikle düzenlenen resmi tatiller arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin detaylar merak ediliyor. Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim; 2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla gündeme geliyor. Ayrıca, 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna ek olarak, bayramın bir önceki günü de 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil mi sorularıyla gündeme geliyor. İşte bu tarihlere ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ - 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE KAÇ GÜN TATİL?

Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.

ÖZEL SEKTÖR VE OKULLARDA 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. Bu tarihte tüm iş yerleri ve okullar tatildedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?
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