29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bakanlıkların müştereken hazırladığı bir yönetmelikle düzenlenen resmi tatiller arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin detaylar merak ediliyor. Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim; 2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla gündeme geliyor. Ayrıca, 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna ek olarak, bayramın bir önceki günü de 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil mi sorularıyla gündeme geliyor. İşte bu tarihlere ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ - 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.