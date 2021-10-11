Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi duyurdu!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 16:51 Son Güncelleme: 11.10.2021 16:51

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi duyurdu!

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih hakkında bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de bu uygulamanın kapsamıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Erdoğan’ın bu müjdesi üzerine 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor soruları internette araştırılmaya başladı. Uygulamadaki son durum, Erdoğan’ın 3600 ek gösterge müjdesinin ardından memurların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar.

Memurların aylık ve emekli maaşlarındaki hesaplama unsurlarından en önemlisi olan 3600 ek gösterge, memurların ve memur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Bir süredir polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi gibi meslek gruplarının gündeminde yer alan uygulama, Erdoğan'ın peş peşe müjdelerinin ardından merak konusu oldu. 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları, 3600 ek göstergenin kapsamı hakkında detaylar.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamıdır. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor.

Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

Unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliği probleme yol açabildiği için bu konu gündemden düşmüyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun astı olan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışmayla, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

3600 EK GÖSTERGE NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi ve 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI

Mevcut 3600 sonrası Fark

(30 yıl hizmet için) Maaş İkramiye Maaş İkramiye Maaş İkramiye

Öğretmen 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Polis 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Hemşire 4.150 149.665 5.213 187.962 1.063 38.297

İmam-hatip 4.270 153.980 5.213 187.962 943 33.982

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaşı artışı 1.200 TL

İkramiye artışı 45.210 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaş artışı 1.100 TL

İkramiye artışı 41.500 TL

Not: Rakamlar ortalamadır. Kıdem, derece ve unvana göre farklılık gösterir.

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3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi duyurdu!
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