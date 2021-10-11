Abdullah Avcı bir ilkin peşinde! Fenerbahçe karşısında...

Bordo-mavili takım, geçen sezon oynanan maçlarda tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken, evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu, sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezon ise üç büyük rakibine karşı oynadığı ilk maçta Galatasaray ile kendi evinde sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

SAHASINDA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı. Karadeniz ekibi, Avcı ile kendi evinde Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağlubiyetin 2'sini bu rakipleri karşısında yaşadı.