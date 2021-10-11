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Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:18

Altay'ın kozu Bamba

DHA
Altay’ın kozu Bamba

Süper Lig'e bu sezon yükselen Altay, 9. haftada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinin zorlu mücadelede en büyük kozu Karamoko Bamba olacak. Bamba, 8 haftada 4 kez fileleri sarsarak takımına önemli katkı verdi.

Süper Lig'de deplasmanda aldığı 4-1'lik Gaziantep FK mağlubiyetinin yaralarını evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek sarmak isteyen Altay'da Karamoko Bamba yine takımın en önemli gol silahlarından biri olacak.

İlk 8 haftada attığı 4 golle takımın en skorer ismi olan Fildişi Sahilli santrforu oynanan 8 karşılaşmada ilk 11'de görevlendiren teknik direktör Mustafa Denizli, en önemli kozlarından biri olan 26 yaşındaki forveti yine takımın gol umudu olarak ileri uçta sahaya sürecek.



Sezon başında Norveç ekibi Brann'den transfer edilen Bamba, attığı 4 golün yanı sıra 1 de asist yaparak İzmir temsilcisinde katkı verdi.

İlk hafta İzmir'de oynanan Yukatel Kayserispor maçında 2 kez rakip fileleri sarsarak 3-0'lık galibiyette başrol oynayan golcü oyuncu, 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Çaykur Rizespor deplasmanında takımının 2'nci golünü attı.

Bamba son golünü ise iç sahada 2-1'lik zaferle sona eren Beşiktaş maçında 88'inci dakikada kaydetti.

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Altay'ın kozu Bamba
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