Altın fiyatları hareketlendi! 12 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

12 Ekim Salı bugün altın fiyatları alış ve satış rakamları yakından takip ediliyor. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım amaçlı olarak sıkça tercih edilen sarı metal canlı rakamlar günün her saati araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün çeyrek altın 822 liradan işlem görürken tam altın 3 bin 234 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından; 12 Ekim Salı altın fiyatları canlı rakamlar verilerine ulaşabilirsiniz.