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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Ameliyat Kenan’a engel değil!

Ameliyat Kenan’a engel değil!
Beşıktaş'ın ligin 7. haftasında Altay ile oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman, dün ameliyat edildi. 27 yaşındaki forvete plak ve vida ile tespit uygulandı. Kenan'ın 15 Ekim'deki Başakşehir maçında kadroda olması planlanıyor. Öte yandan sakatlıklar nedeniyle 1.5 ay boyunca çok sayıda eksikle maçlara çıkan Kartal, milli arada toparlandı. Siyah-beyazlılar, 3 gün aradan sonra bugün topbaşı yapacak. Ghezzal, Larin ve Welinton'un ardından bugün Montero, Pjanic ve Atiba'nın da takımla çalışması bekleniyor.

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Ameliyat Kenan’a engel değil!
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