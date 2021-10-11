Ameliyat Kenan’a engel değil!

Beşıktaş'ın ligin 7. haftasında Altay ile oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman, dün ameliyat edildi. 27 yaşındakiforvete plak ve vida ile tespit uygulandı. Kenan'ın 15 Ekim'deki Başakşehir maçında kadroda olması planlanıyor. Öte yandan sakatlıklar nedeniyle 1.5 ay boyunca çok sayıda eksikle maçlara çıkan Kartal, milli arada toparlandı. Siyah-beyazlılar, 3 gün aradan sonra bugün topbaşı yapacak. Ghezzal, Larin ve Welinton'un ardından bugün Montero, Pjanic veAtiba'nın da takımla çalışması bekleniyor.