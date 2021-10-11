ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı canlı izle: 11 Ekim Pazartesi bugünkü Müge Anlı son bölüm tek parça, kesintisiz izle

Gündüz kuşağı programları arasında açık ara birinciliğini koruyan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Son bölümlerde Mustafa Kut cinayetiyle ilgili sırlar birer birer aydınlanırken, konuyla ilgili yeni iddialar izleyiciyi meraklandırdı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden milyonlarca izleyici ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı canlı izle ekranını araştırıyor. 11 Ekim Pazartesi Müge Anlı bugünkü son bölüm tek parça, kesintisiz izle linki haberimizde!
11 EKİM PAZARTESİ MÜGE ANLI CANLI İZLE
"Yılın En İyi Sabah Programı" ödülüyle zirveden düşmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
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MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İki çocuk babası çiftçi öldürüldü. Mustafa Kut nasıl pusuya düşürüldü? Kesilen su borusu tuzak mıydı? Mustafa Bey'in yabani hayvanlar ekinlere saldırdığı için tarlada, ailesinden biraz uzakta kaldığı bilgisi verildi ve ardından olay yerine gidildi. Özkan Bey, annesi ile sabah babasının yanına geldiğini, o zaman su aktığını, sonra annesi ile pazara gittiklerini, öğlen vakti suyun gelmemeye başladığını, babasının boruyu takip edip orman içerisine ilerlediğini, su borusunun kesildiği yere babası gidince, sırtından bir el ateş edildiğini, babasının öldüğünü dile getirdi. Mustafa Kut'un katili için çember daralıyor.
Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti. Ali Bey, bu olayın içinde Sezer Bey'in de mutlaka olacağını, Ersin Bey ile konuştuğunu, "Siz Mustafa Bey'in şeyini kullandınız hem de Dürdane Hanım'a laf attınız" dediğini, Ersin Bey'in kendisini arka bir yere götürdüğünü bir şey anlatacakken anlatmadınız dediğini belirtti.