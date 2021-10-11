ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı canlı izle: 11 Ekim Pazartesi bugünkü Müge Anlı son bölüm tek parça, kesintisiz izle

Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti. Ali Bey, bu olayın içinde Sezer Bey'in de mutlaka olacağını, Ersin Bey ile konuştuğunu, "Siz Mustafa Bey'in şeyini kullandınız hem de Dürdane Hanım'a laf attınız" dediğini, Ersin Bey'in kendisini arka bir yere götürdüğünü bir şey anlatacakken anlatmadınız dediğini belirtti.

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