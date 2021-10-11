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Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:37

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Bekçi olmak isteyen binlerce aday, bekçi alımı başvurusu ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda; “Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır, başvuru şartları nelerdir?” sorularına yanıt arayan adaylar için dönem dönem Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınavlar uygulanıyor ve sınavda başarılı olan adaylar bekçi olmaya hak kazanıyor. İşte 2021 Bekçi alımı başvuruları ve şartları hakkında son bilgiler.

"Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır, başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtları, bekçi olmak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiriyor. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, 31 yaşından gün almamış olmak gibi şartları bulunan bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular nasıl ve nereden olacak? İşte bekçi alımı başvuru şartları ve bilgiler.

BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?

Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır, başvuru şartları nelerdir?
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