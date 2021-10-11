Can’ın imzalı kontratı hazır

BEŞIKTAŞ'IN sezon başında Schalke 04'ten 350 bin Euro'ya kiraladığı Can Bozdoğan, kısa sürede teknik heyetin gözüne girerken, potansiyelini de herkese kabul ettirdi. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 20 yaşındakiorta sahanın opsiyonunu sezon bitmedenkullanacak olan Beşiktaş, sözleşmeyi bile baştan imzalamış durumda. Genç oyuncunun 1 yıllık kiralık kontratının dışında Beşiktaş ile 4 yıllık da uzun vadeli anlaşması bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim Can'ın satın alma opsiyonunu kullandığı gün otomatik olarak oyuncunun 4 yıllık ek kontratı da devreye girmiş olacak.