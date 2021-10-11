Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim? Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:44

Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim? Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor?

Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim? Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor?

Avukat Bilge Öztürk ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Daren Gerede Erkaya, magazin gündeminde yer tutuyor. Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim gibi sorularla genç ismin hayatına ilişkin merak edilenler araştırılıyor. Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Erkaya’nın hayatına ilişkin bilinmeyenlerin yanıtı.

Daren Gerede Erkaya, avukat Bilge Öztürk ile olan ilişkisiyle magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden çift, Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim gibi soru işaretleriyle mercek altına alınıyor. Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor? İşte Erkaya ile ilgili merak edilenler.

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Bennu Gerede'in oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta doğdu. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz kardeşi, Miro Gerede Erkaya ve Kai Gerede Ağaoğlu adında iki erkek kardeşi vardır.

DAREN GEREDE ERKAYA KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya modellik yapmaktadır.

DAREN GEREDE ERKAYA AİLESİ

Ünlü modelin annesi Bennu Gerede oyunculuk yapmaktadır. Babası Koray Erkaya fotoğrafçı, anne tarafından büyükannesi Canan Gerede yönetmen ve senarist, büyükbabası Cemil Vafi ise diplomattır. Ayrıca diplomat Cemil Vafi ile eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede büyük dedeleridir.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberi: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihleri 2021: İŞKUR en az 6 bin TL maaş ile KPSS şartsız personel alımı yapıyor
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
SON DAKİKA | Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı ve fatura indirimleri
Son dakika haberi: Milyonların gözü bu kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
Altın fiyatları için çifte destek! Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika haberler | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
ARKADAŞINA GÖNDER
Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli, ailesi kim? Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ne iş yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA