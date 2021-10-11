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Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:58 Son Güncelleme: 11.10.2021 09:59

Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını transfer etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını transfer etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayıran Medipol Başakşehir, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu göreve getirmişti. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş'ün transfer edilmesini istemişti. Bu transferin devre arasında bitmesi bekleniyor. Öte yandan A Spor'un aktardığı habere göre Başakşehir, Tolgay Arslan ile de anlaştı.

1990 doğumlu orta saha oyuncusu Tolgay Arslan daha önce Süper Lig'de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giydi. Borussi Dortmund altyapısında yetişen başarılı orta saha oyuncusu Serie A ekiplerinden Udinese forması giyiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR!

Emre Belözoğlu'nun transfer edilmesini istediği Tolgay Arslan'ın Udinese ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitiyor.

A Spor'un aktardığı habere göre Başakşehir, Tolgay Arslan ile anlaştı. Başarılı orta saha oyuncusu devre arasında Başakşehir forması giyecek.

2015 yılında Hamburg'tan Beşiktaş'a gelen Tolgay, buradaki performansıyla alkış almıştı. 2019'da Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu sarı lacivertlilerde başarılı olamayınca Udinese'nin yolunu tuttu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ESKİ TAKIM ARKADAŞI...

Emre Belözoğlu ile Tolgay Arslan, Emre Belözoğlu'nun futbolu bıraktığı son sezon Fenerbahçe'de birlikte forma giymişlerdi.

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Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını transfer etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
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