Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını transfer etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR!
Emre Belözoğlu'nun transfer edilmesini istediği Tolgay Arslan'ın Udinese ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitiyor.
A Spor'un aktardığı habere göre Başakşehir, Tolgay Arslan ile anlaştı. Başarılı orta saha oyuncusu devre arasında Başakşehir forması giyecek.
2015 yılında Hamburg'tan Beşiktaş'a gelen Tolgay, buradaki performansıyla alkış almıştı. 2019'da Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu sarı lacivertlilerde başarılı olamayınca Udinese'nin yolunu tuttu.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN ESKİ TAKIM ARKADAŞI...
Emre Belözoğlu ile Tolgay Arslan, Emre Belözoğlu'nun futbolu bıraktığı son sezon Fenerbahçe'de birlikte forma giymişlerdi.