Fırtına’dan Fener’e özel önlem yok

Trabzonspor teknik heyeti, rakiplerinin sürekli değişen 11’ine karşı takımı normal oyun anlayışıyla sahaya sürmeyi planlıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi ile Fenerbahçe'nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı. Rakibinson iki karşılaşması olanHatayspor ve Kasımpaşamaçlarında çok farklı performanslarortaya koymasınınanalizlerde önemlibir yer tuttuğu belirtilirken,özellikle 11'de sürekli yaşanandeğişimlere karşı özelbir önlem alınmayacağı bilgisineulaşıldı. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini düşünen teknik ekip, buradaki futbolculardan daha fazla yardımlaşmasını ve hata payını en asgariye indirmesini istedi.