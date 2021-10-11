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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Fırtına’dan Fener’e özel önlem yok

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan Fener’e özel önlem yok

Trabzonspor teknik heyeti, rakiplerinin sürekli değişen 11’ine karşı takımı normal oyun anlayışıyla sahaya sürmeyi planlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi ile Fenerbahçe'nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı. Rakibin son iki karşılaşması olan Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında çok farklı performanslar ortaya koymasının analizlerde önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, özellikle 11'de sürekli yaşanan değişimlere karşı özel bir önlem alınmayacağı bilgisine ulaşıldı. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini düşünen teknik ekip, buradaki futbolculardan daha fazla yardımlaşmasını ve hata payını en asgariye indirmesini istedi.

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Fırtına’dan Fener’e özel önlem yok
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