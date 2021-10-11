Galatasaray’ın Halil Dervişoğlu planı belli oldu! Gelecek sezon...

Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralayan Galatasaray sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramasa da öncelik sözü aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Halil'in ön satın alma hakkına sahip. İşte detaylar...
Brentford sezon sonunda Halil Dervişoğlu için gelecek olası teklifleri değerlendirebilir. Ancak İngilizler Halil'i satmaya karar verirse, değerlendireceği yazılı teklifi Galatasaray'a bildirmek zorunda.
Sarı-kırmızılılar, da diğer kulübün önerdiği rakamın 1 milyon Euro altını ödemeyi kabul ederse 22 yaşındaki milli forveti kadrosuna katacak.
SIRADAKİ RAKİP İSTANBULSPOR
Milli takım arasında Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray, yarın da Florya'da İstanbulspor ile karşılaşacak. Milli takımlara giden Berkan, Taylan, Kerem, Halil, Barış Alper, Muslera, Kaan, Yedlin, Luyindama, Morutan, Cicaldau, Feghouli, Mohamed ve sakatlıkları devam eden Boey ve Arda bu maçta oynamayacak.