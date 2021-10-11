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Giriş Tarihi: 11.10.2021 22:02

Giresunspor’a antrenmanda sevgi seli

İHA
Giresunspor’a antrenmanda sevgi seli

Teknik Direktör Hakan Keleş, Giresunspor idmanını, tel örgülerin arkasından izleyen minik öğrencilere açtı, antrenman sahası karnaval yerine döndü

Süper Lig temsilcisi GZT Giresunspor'da, cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları bugün de devam etti.

Tesislerinde Karadeniz derbisinin çalışmalarını sürdüren Çotanakların, bugün çok özel misafirleri vardı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman esnasında antrenman sahasının hemen yanında bulunan Abacıbükü İlkokulu öğrencileri, tel örgülerin arkasından büyük bir heyecanla Giresunspor'un antrenmanı izledi.

Minik öğrencileri gören Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, çocuklar için tel örgüyü kaldırdı ve idman sahasına çocukları da aldı. Minik öğrenciler, Hakan hocanın bu anlamlı jestiyle hayranı oldukları futbolcularla kucaklaşma imkanı buldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı antrenmanda çocuklar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi, imza aldı ve onlarla sohbet etme fırsatı yakaladı. Yaşanan güzel görüntüler büyük beğeni topladı.

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Giresunspor’a antrenmanda sevgi seli
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