Haftanın ilk gününde altın fiyatları hareketlendi! Canlı altın fiyatları verileri 11 Ekim 2021 Pazartesi

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 11 Ekim Pazartesi bugün gram altın 506 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 641 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış dengesi hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde önem kazanmaktadır. Bu başlık altından; 11 Ekim Pazartesi altın fiyatları verilerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz. İşte altın fiyatları güncel rakamlar.