Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haftanın ilk gününde altın fiyatları hareketlendi! Canlı altın fiyatları verileri 11 Ekim 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:53 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:53

Haftanın ilk gününde altın fiyatları hareketlendi! Canlı altın fiyatları verileri 11 Ekim 2021 Pazartesi

Haftanın ilk gününde altın fiyatları hareketlendi! Canlı altın fiyatları verileri 11 Ekim 2021 Pazartesi

Altın fiyatları ile ilgili alış satış verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım aracı olarak kabul edilen sarı metal canlı rakamlar bu noktada merak ediliyor. Kapalıçarşı’dan gelen verilere göre; 11 Ekim Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 457 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 821 liradan işlem görüyor. Peki; 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 11 Ekim Pazartesi bugün gram altın 506 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 641 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış dengesi hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde önem kazanmaktadır. Bu başlık altından; 11 Ekim Pazartesi altın fiyatları verilerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz. İşte altın fiyatları güncel rakamlar.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,82

SATIŞ: 474,66

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.323,00

SATIŞ: 3.378,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.348,00

SATIŞ: 3.399,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.232,10

SATIŞ: 3.294,61

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.641,00

SATIŞ: 1.671,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 821,00

SATIŞ: 836,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 506,68

SATIŞ: 506,74

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan şaşkına döndü!
İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihler 2021: İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapıyor!
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika haberi: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Yeni zirveler yakın mı? Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu
Okullar kapanacak mı? MEB Mahmut Özer'den son dakika açıklaması: Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
Ulaşımda 'Türkiye Kart' dönemi: İstanbul'da al Konya'da bin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Haftanın ilk gününde altın fiyatları hareketlendi! Canlı altın fiyatları verileri 11 Ekim 2021 Pazartesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA