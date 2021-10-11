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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Hedef 4 maçta 10 puan

Hedef 4 maçta 10 puan
LIDER Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray, bir sonraki milli araya kadar zirveyle arasındaki farkı azaltmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (d), Gaziantep FK ve Karagümrük (d) ile karşılaşacak olan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, takımına bu sekansta minimum 10 puan hedefi koydu. Milli ara sonrası Konyaspor'u yenerek galibiyet serisini 3 haftaya taşımaya hazırlanan Galatasaray'da cezaları sona erecek Berkan ve Marcao ile sakatlığı geçecek olan Sacha Boey da Beşiktaş derbisinde takıma dönecek.

SIRADAKİ RAKİP İSTANBULSPOR
Milli arada boş durmayan ve Tuzlaspor'u 4-3 yenen Galatasaray, yarın da Florya'da İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Milli takımlara giden Berkan, Taylan, Kerem, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper, Muslera, Yedlin, Luyindama, Cicaldau, Morutan, Feghouli ve Mohamed'in yanı sıra tedavisi süren Sacha Boey ve sakat Arda Turan bu özel maçta yok.

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