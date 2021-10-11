İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler son dakika: İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su dağıtımından sorumlu olan İSKİ; bölgesel ve geniş çaplı kesintiler için halkı internet sitesi üzerinden uyarıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler son dakika olarak duyuruluyor. Bugün 6 ilçede gün boyu sürecek su kesintileri olduğu duyurulurken, vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile güncel su kesintileri ve kesintinin biteceği saatler haberimizde.

11 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.