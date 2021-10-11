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Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:34

İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler son dakika: İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler son dakika: İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

11 Ekim Pazartesi sabahı İSKİ güncel su kesintileri için uyarıda bulundu. Evinde ve iş yerlerinde su kesintisi yaşayan birçok vatandaş İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile kesintinin nedenini ve ne zaman son bulacağını araştırıyor. Arıza ve bakım amaçlı yaşanan bu kesintiler, sular ne zaman gelecek sorusuyla inceleniyor. İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler son dakika olarak duyuruldu. İşte güncel kesintiler listesi.

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su dağıtımından sorumlu olan İSKİ; bölgesel ve geniş çaplı kesintiler için halkı internet sitesi üzerinden uyarıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler son dakika olarak duyuruluyor. Bugün 6 ilçede gün boyu sürecek su kesintileri olduğu duyurulurken, vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile güncel su kesintileri ve kesintinin biteceği saatler haberimizde.

11 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kısıklı Mah,Küplüce Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler son dakika: İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!
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