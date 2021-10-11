Josef’le 2023’e

Performansı ile takımın temel direği olan Josef de Souza’nın sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonu devreye sokacak olan Kartal, bunun üstüne 1 yıl daha koymak istiyor. Başarılı futbolcu da Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaya hazır
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktıran Josef de Souza'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorun yok. Çünkü Brezilyalı oyuncunun 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.
HEM SAHADA HEM DIŞARIDA
Takımın temel taşlarından olan yıldız futbolcunun hem saha içi hem de saha dışındaki örnek teşkil eden profili yönetimi bu konuda hiç düşünmeden opsiyonu devreye koymaya ikna etmiş durumda. Takımın savunmadakitemel direği olanJosef de Souza'ya ülkesindenGremio'nuntalip olduğu yönündehaberler olsa da ilerleyengünlerde opsiyonmaddesi devreyealınacak.
MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Siyah-beyazlı takımdan yıllık 1.3 milyon Euro kazanan başarılı ön liberoyla 2023 Haziran'a kadar kesin olarak birlikte olunacak. Aynı zamanda yönetimin 1 yıl opsiyon dışında +1 yıl daha sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylediği ve daha uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyme isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.