2021-2022 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz ay başladı. Uzaktan eğitimle geçen bir yılın ardından okullara dönen öğrenciler, bu yılki eğitim öğretim takvimini ve tatilleri araştırıyor. İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı sorusu da bu kapsamda cevap arıyor. Kasım ara tatili ayın kaçında ve kaç gün sürecek sorusu 2021-2022 MEB tatil takvimi ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitim öğretim yılına ilişkin hazırladığı takvim haberimizde.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatiller, geçtiğimiz yıllarda, öğrencilerin dönem içinde dinlenmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla uygulamaya alındı. Birinci dönemde bir, ikinci dönemde bir ara tatil olacak şekilde gerçekleştirilen bu uygulamada, ilk tatil Kasım ayında gerçekleşiyor. Kasım tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 9 gün sürüyor.