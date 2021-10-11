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Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:50 Son Güncelleme: 11.10.2021 10:50

Kasım ara tatili ayın kaçında ve kaç gün sürecek? İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021-2022 MEB tatil takvimi

Kasım ara tatili ayın kaçında ve kaç gün sürecek? İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021-2022 MEB tatil takvimi

Yüz yüze eğitim tüm hızıyla devam ederken, dönem arasında öğrencileri dinlendirmeyi ve öğrenilenleri pekiştirmeyi hedefleyen ara tatil süreci gündeme geliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, birinci dönemde uygulanacak tatili “İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı?” sorularıyla araştırıyor. Ayrıca bu tatil için plan yapacak olanlar “Kasım ara tatili ayın kaçında ve kaç gün sürecek?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 2021-2022 MEB tatil takvimi ile merak edilenlerin cevabı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz ay başladı. Uzaktan eğitimle geçen bir yılın ardından okullara dönen öğrenciler, bu yılki eğitim öğretim takvimini ve tatilleri araştırıyor. İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı sorusu da bu kapsamda cevap arıyor. Kasım ara tatili ayın kaçında ve kaç gün sürecek sorusu 2021-2022 MEB tatil takvimi ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitim öğretim yılına ilişkin hazırladığı takvim haberimizde.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatiller, geçtiğimiz yıllarda, öğrencilerin dönem içinde dinlenmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla uygulamaya alındı. Birinci dönemde bir, ikinci dönemde bir ara tatil olacak şekilde gerçekleştirilen bu uygulamada, ilk tatil Kasım ayında gerçekleşiyor. Kasım tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 9 gün sürüyor.

İLK ARA TATİL VE İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

İlk dönemde yapılacak olan ilk ara tatil 15-19 Kasım, ikinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri olacak.

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başladı

İlk ara tatil 15-19 Kasım arasında olacak.

Sömestr (15 tatil) tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak

11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.

17 Haziran 2022 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek.

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Kasım ara tatili ayın kaçında ve kaç gün sürecek? İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021-2022 MEB tatil takvimi
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