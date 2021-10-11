Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 11 Ekim 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 11.10.2021 18:46 Son Güncelleme: 11.10.2021 18:46

Koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 11 Ekim 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 11 Ekim 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Artan vaka sayısı kontrol altına alınmaya çalışılırken aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Son olarak günlük corona tablosunda vaka sayısı 28 bin, vefat sayısı 196 olarak açıklandı. Günlük koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden takip ediliyor. Vatandaşlar bugüne ilişkin corona virüsü vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Koronavirüs tablosu 11 Ekim 2021 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son veriler…

Koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca vaka, vefat, iyileşen sayısını duyururken tedbir ve temizlik konusunda vatandaşları uyarıyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı. Şimdi ise gözler bugünkü corona tablosuna çevrildi. Peki Koronavirüs tablosu 11 Ekim 2021 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU | 11 EKİM 2021 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

11 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler şöyle…

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ekim koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından paylaşılacak 11 Ekim 2021 Pazartesi gününe ilişkin korona son durum verileri belli olacak.

10 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

10 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI: 28 bin 370

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 772

9 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 645

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217

8 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 201

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 16724 bin 217

7 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 019

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240

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Koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 11 Ekim 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
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