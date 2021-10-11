KYK burs başvuruları için son dakika açıklamasını bekleyen üniversite öğrencileri, yeni haftanın ilk gününde konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Geri ödemeli olan kredi imkanı ile karşılıksız olarak verilen burs imkanından yararlanmak isteyen ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevirdi. Bu kapsamda; "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı ise sık sık sorgulanıyor. KYK burs başvurusu için kritik günlere girildi!