Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK bursu ne kadar, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti kaç TL? İşte güncel burs miktarı ve kredi ücretleri (lisans, YL, doktora)
Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:08

KYK bursu ne kadar, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti kaç TL? İşte güncel burs miktarı ve kredi ücretleri (lisans, YL, doktora)

KYK bursu ne kadar, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti kaç TL? İşte güncel burs miktarı ve kredi ücretleri lisans, YL, doktora

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin KYK ödemelerinin ilk taksidi yatırılırken, devletin sunduğu burs ve kredi imkanından faydalanan milyonlarca öğrenci “KYK bursu ne kadar, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti kaç TL?” gibi sorulara yanıt arıyor. Ücretlerin geçen yıla oranla ne kadar artış gösterdiği merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamaları ile güncel rakamlar netlik kazandı. İşte ön lisans, lisans, YL (yüksek lisans) ve doktora öğrencileri için güncel burs miktarı ve kredi ücretleri.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla, her yıl yükseköğretim öğrencilerine konaklama imkanı ve aylık burs desteği sağlanıyor. Devletin öğrencileri desteklemek adına sağladığı bu imkan, "KYK bursu ne kadar, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti kaç TL?" gibi sorularla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl verilen ücretlerin artırılmış hali, geri ödemeli ve geri ödemesiz burs alan öğrencilerce merak ediliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanacak olan güncel burs miktarı ve kredi ücretleri haberimizde.

2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ YILDA KAÇ DEFA YATIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Bu yılki ödemelerin ilk taksidi ise ekim ayı içinde yatırıldı. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini aldı.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL

Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL

Doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

KİMLER BURSTAN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK bursu ne kadar, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti kaç TL? İşte güncel burs miktarı ve kredi ücretleri (lisans, YL, doktora)
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