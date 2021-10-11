Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Letonya Türkiye milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi?

MERİH DEMİRAL: "DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIMIZ İNANCIM HALA TAM"

Milli futbolcu Merih Demiral, bu takımın geçmişte iyi performanslar ortaya koyduğunu ve bunu tekrarlayacak güçtü olduklarını belirterek, "Artık geçmişe değil, geleceğe bakmaya çalışıyoruz. Yarını yaşamak istiyoruz. Performans düşüklükleri oluyor ama hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah o özlediğimiz günlere geri döneriz. Çıktığımız her maçta milli takıma yakışır şekilde, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merih, "Taktik kadar mental durumunuz da merak ediliyor. Bu maça hazır mısınız?" sorusuna ise, "Her zaman motivasyonumuz var hiçbir maçı kolay görmüyoruz. Kötü zamanlardan geçiyoruz, istemediğimiz performanslar ortaya çıkabiliyor. Tepkiler de oluyor onları da dikkat almaya çalışıyoruz. Bazı şeyler kötü gittiğinde biz de çok üzülüyoruz. Çok güzel bir ortam var, herkes birbiri için oynamaya çalışıyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın ama bazen kötü performans ve formsuzluk olabiliyor. Milli takım için elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki üç maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, "Milli takımın son dönemdeki kötü performansında sorumluluk kimde?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sorumluluk hepimizde, sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Taktik anlamda hocamız daha doğrusunu açıklayacaktır. Hocamız yeni geldi, kendi taktik anlayışını bize yansıtmaya çalışıyor. Hemen olacak bir şey değil. Geçmişte kötü günler yaşadık, bir de bir anda oldu her şey. Son 5 ayda kötü bir süreç yaşadık. Özellikle Hamit Ağabey bize tecrübelerin aktarıyor, bizimle birebir ilgileniyor, bu bizim için büyük bir şans. Hocamızın olması da büyük şans. Hocamız mantalitesini bize yansıttıkça o eski günlere döneceğimizi, hatta çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda en iyi sonuçları alırız. Tabii ki rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama benim Dünya Kupası'na katılacağımız inancım hala tam."

Merih, Letonya karşısında 6 maçtır kazanılmamasının hatırlatılması üzerine ise, "Bu onlar için büyük bir şans, yarınki maçı kazanmak, üç puanı almak istiyoruz. Bunlarla ilgilenmiyoruz, 6 maçtır yenemiyor olabiliriz ama yarın elimizden geleni yapıp, inşallah o talihsiz gidişi kırıp, buradan üç puan için ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.