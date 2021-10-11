MUSLERA'DAN HATALI GOL
Bu sezon eleştirilerin hedefinde yer alan Fernando Muslera dün gece de hatalı bir gol yedi.
Lionel Messi, bu ilginç golle dün gece Muslera'yı avladı. Arjantin, Uruguay'ı Messi, De Paul ve Lautaro'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.pic.twitter.com/DKEGqhcNox— Sabah Spor (@sabahspor1) October 11, 2021
Maçın 38. dakikasında Lionel Messi'nin ortasında top kimseye değmeden ağlara gitti. Savunma ve Muslera'nın anlaşmazlığı Arjantin'e golü getirdi.
İlk yarının bitmesine kısa süre kala Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Rodrigo De Paul, durumu 2-0'a getirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren Arjantin, 62. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle maçın skorunu belirledi.
İkinci yarıda Brian Rodriguez yerine Manchester United'ın yıldızı Edinson Cavani de oyuna girdi fakat Uruguay adına üretkenlik gösteremedi.