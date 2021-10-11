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Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:05 Son Güncelleme: 11.10.2021 09:08

Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın yediği hatalı gol Uruguay'a pahalıya patladı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Messi attı Arjantin kazandı! Muslera’nın yediği hatalı gol Uruguay’a pahalıya patladı...

Kadrosunda Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Diego Godin, Vecino, Luis Suarez gibi isimler bulunan Uruguay dün akşam Arjantin ile karşı karşıya geldi. Katar'daki Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren iki takımın maçına ilginç goller damga vurdu. Arjantin, Uruguay'ı 3-0 mağlup ederken Muslera'nın yediği ilk gol hatalıydı.

Arjantin ile Uruguay dün gece kozlarını paylaştı. Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Lo Celso, Paredes gibi oyuncularıyla dikkat çeken Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyet gollerini Lionel Messi, De Paul ve Martinez attı.

MUSLERA'DAN HATALI GOL

Bu sezon eleştirilerin hedefinde yer alan Fernando Muslera dün gece de hatalı bir gol yedi.

Maçın 38. dakikasında Lionel Messi'nin ortasında top kimseye değmeden ağlara gitti. Savunma ve Muslera'nın anlaşmazlığı Arjantin'e golü getirdi.

İlk yarının bitmesine kısa süre kala Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Rodrigo De Paul, durumu 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren Arjantin, 62. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle maçın skorunu belirledi.

İkinci yarıda Brian Rodriguez yerine Manchester United'ın yıldızı Edinson Cavani de oyuna girdi fakat Uruguay adına üretkenlik gösteremedi.

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Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın yediği hatalı gol Uruguay'a pahalıya patladı...
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