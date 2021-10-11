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Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:25

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 94.Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav tarihi belli oldu!

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 94.Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav tarihi belli oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi belli oldu. Sınav giriş yerleri ÖGNET üzerinden görüntülenebilecek olup sınava katılım gösterecek olan adaylar “ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. 94.Temel Eğitim ve 70.Yenileme Eğitimi Sınavı olarak bilinen ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 94.Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınavı tarihi belli oldu!

Sabıka kaydının temiz olması, en az lise mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş olma gibi şartları bulunan Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi belli oldu. Söz konusu sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ekim ayında düzenlenecek. Sınava katılacak olan adaylar ise "ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 94.ÖGG sınavı ne zaman yapılacak ve hangi gün? İşte ÖGG sınav tarihi ve bilgiler.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

2021 Sınav takvimine göre Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 94.Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav tarihi belli oldu!
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