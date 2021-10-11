On Numara sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları henüz belli olmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (11 Ekim 2021 Pazartesi) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenecek olurken MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

On Numara kazandırmaya devam ediyor. 8 Ekim 2021 On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.

74 - 22 - 15 - 67 - 28 - 75 - 16 - 46 - 53 - 32 - 10 - 45 - 49 - 62 - 57 - 36 - 02 - 11 - 29 - 76 - 31 - 12

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ