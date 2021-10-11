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Giriş Tarihi: 11.10.2021 18:08

On Numara sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler On Numara sonuçları sorgulamasına an itibariyle başladı. Haftada iki kez yapılan çekiliş Milli Piyango tarafından canlı ve noter huzurunda yapılıyor. Bilindiği üzere 22 şanslı numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin ederse büyük ikramiyenin sahibi oluyor. En son gerçekleşen çekilişte 248.353,30 TL'lik ikramiye 3 kişiye çıkmıştı. Bu haftaki çekilişe talep artarken MPİ bilet sorgulama ekranı akşam saatlerinde yoğunluk kazanıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar yine binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20:00'da gerçekleştirilen On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilecek. Kuponlarını dolduran vatandaşlar 11 Ekim MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları henüz belli olmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (11 Ekim 2021 Pazartesi) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenecek olurken MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

On Numara kazandırmaya devam ediyor. 8 Ekim 2021 On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.

74 - 22 - 15 - 67 - 28 - 75 - 16 - 46 - 53 - 32 - 10 - 45 - 49 - 62 - 57 - 36 - 02 - 11 - 29 - 76 - 31 - 12

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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On Numara sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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