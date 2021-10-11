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Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:34 Son Güncelleme: 11.10.2021 13:34

PAEM sınav giriş belgesi sorgula: 2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav yeri giriş belgesi sorgulama ekranı!

PAEM sınav giriş belgesi sorgula: 2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav yeri giriş belgesi sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Bunun üzerine sınava girecek Amir komiser yardımcısı adayları sınav giriş belgesi ekranı için araştırmaya başladı. PAEM sınav giriş belgesi sorgula! İşte 2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav yeri ve giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava ilişkin detaylar.

PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı, 17 Ekim'de Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek. Tek oturum halinde, 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan sınava ilişkin giriş belgesi ve sınav yerleri bilgisi açıklandı. 2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav yeri ve giriş belgesi sorgulama ekranı ile güncel bilgiler haberimizde yer alıyor. PAEM sınav giriş belgesi sorgula!

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

Yapılan açıklamada, "17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine sisteme giriş yapılarak erişilebilir." detayına yer verildi.

PAEM SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.

PAEM SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava girecek Komiser Yardımcısı adayları, aşağıda yer alan linke tıklayarak sınav giriş yerlerini öğrenebilir. Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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PAEM sınav giriş belgesi sorgula: 2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav yeri giriş belgesi sorgulama ekranı!
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