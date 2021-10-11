Milli oyuncular dün yapacağı son idman öncesi otel çevresinde yürüyüşe çıktı. Dökülen yapraklarla tam bir sonbahar tablosunun oluştuğu sokaklarda stres atan Ay-Yıldızlılar, 15 derece havada biraz da üşüdü. Maç saatinde ise hava sıcaklığının 8 derece olması bekleniyor.
KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un, Letonya karşısında Norveç ile 1-1 berabere kalan takımın 11'inde 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Gözünden sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'in yerine cezası biten ve takıma dönen Çağlar'ın oynaması bekleniyor. Norveç maçında performansı eleştirilen Caner Erkin'in forması Mert Müldür'e verilecek. Son maça 11'de başlayıp sonrasında çıkan Ozan Tufan, bu kez yedek soyunacak ve Berkan Kutlu sahada olacak.
BURAK'LA YAŞIT HAKEM
TÜRKIYE'NIN Letonya'ya konuk olacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Burak Yılmaz ile aynı yaşta olan 1985 doğumlu hakem, kariyerinde Türk kulüplerinin sadece bir maçını yönetti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarında 2018'de Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta görev alan Ekberg, rakip takıma bir kırmızı kart çıkarmıştı.
'HOCA DEĞİŞİKLİĞİ FARK ETMİŞ'
LETONYA Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye ile oynayacakları maçın öncesinde berabere bitmesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Daha önceki maçların önemi olmayacak. Teknik direktör değişikliği Türkiye'nin oyunu üzerinde bir takım farklılıklar oluşturdu. Bunu Norveç'le oynadıkları maçta tespit ettik. Biz de bu yönde farklılıklar yaptık."