Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 11 Ekim 2021
Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:46

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 11 Ekim 2021

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 11 Ekim 2021

Son dakika haberleri... Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün düzenleniyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlar, koronavirüsle mücadele, yüz yüze eğitim ve dış politika gibi birçok önemli konu bulunuyor. Peki, 11 Ekim 2021 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları ve sonuçları

Son dakika haberi... Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de düzenleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında iç ve dış meseleler bulunurken fahiş fiyatlar, koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim gibi önemli başlıklar da yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 11 EKİM 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

İşte, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan'ın saat 19.00 dolaylarında Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER BULUNUYOR?

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN "ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti. Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SABİT GÜNDEM KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM VE GELECEK PLANLARI KABİNE GÜNDEMİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplayacağı kabinenin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yüz yüze eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak şunları aktarmıştı. "(Okulların kapatılması gündemde mi?) Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan varyantlar beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar sıkı denetimin olduğu başka bir yer yok.

DIŞ POLİTİKADA 2 KRİTİK BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak.

DOĞU AKDENİZ MASADA

Öte yandan Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi.

İKİ KRİTİK NOKTADAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Ayrıca Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 11 Ekim 2021
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