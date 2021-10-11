SON DAKİKA

Son dakika haberi... Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de düzenleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında iç ve dış meseleler bulunurken fahiş fiyatlar, koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim gibi önemli başlıklar da yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 11 EKİM 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

İşte, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;