Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Letonya-Türkiye maçının devre arasında Erman Toroğlu şok eden detayı açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Giriş Tarihi: 11.10.2021 22:41 Son Güncelleme: 11.10.2021 23:16

Son dakika: Letonya-Türkiye maçının devre arasında Erman Toroğlu şok eden detayı açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...

Son dakika: Letonya-Türkiye maçının devre arasında Erman Toroğlu şok eden detayı açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...

Son dakika haberi… 2022 Dünya Kupası Elemeleri 8. maçında Letonya’ya konuk olan milliler, karşılaşmanın ilk yarısında rakibine üstünlük kuramadı. İlk yarı boyunca etkisiz bir görüntü çizen A Milli Futbol Takımımız, Letonya’ya da oldukça fazla duran top şansı verdi. Devre arasında A Spor canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, Caner Erkin ve milli takımın oyunu hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Dünya Kupası yolunda eleme maçlarında devam eden milliler, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Norveç karşılaşmasında öne geçmesine rağmen sahadan galip ayrılamamıştı.

Elemelerin 8. maçında Letonya'ya konuk olan milliler, mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyemeyen A Milli Futbol Takımımız, devreye 0-0'la girdi.

Mücadelenin devre arasında A Spor canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, hem milli takımın oyununa hem de bazı oyuncular için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Caner Erkin ve Hakan Çalhanoğlu'nu sert eleştiren Erman Toroğlu, Letonya'nın Türkiye'den daha iyi olduğunu belirtti.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle…

Caner, alıyor topu 20 kişinin arasına şişiriyor. Balon şişirir gibi. Caner'den ne bekliyorlar? Milli takımda bu çocuk oynasın diyen kim acaba?

Fizik olarak adamlar çok etkili. Bizi ezdiler. Teknik olarak iyi değiller. Bizden çok daha dengeli oynuyorlar.

Kazanmak için en ufak bir etkinliğimiz yok. Bu tip takımlara karşı çalım atabilmen lazım. Bir tek Cengiz yapabiliyor. Onun haricinde etkili birisi yok.

Hakan Çalhanoğlu'ndan hiç faydalanamıyoruz. Takımın beyni olması lazım. Bir frikik oldu, Burak ben atayım dedi. Çalhanoğlu sinirlendi gitti.

Letonya bizden kalite olarak düşük ama aramızda oyun olarak hiçbir fark yok.

İnşallah öne geçeriz. Öne geçtikten sonra bu sefer defans yapmaya kalkacağız, daha kötü. İnşallah gol yemeyiz.

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Son dakika: Letonya-Türkiye maçının devre arasında Erman Toroğlu şok eden detayı açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
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