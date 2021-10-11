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Giriş Tarihi: 12.10.2021 00:11 Son Güncelleme: 12.10.2021 00:18

Son dakika: Son saniye golü Stefan Kuntz'u ağlattı! Duygulandıran görüntüler...

Son dakika: Son saniye golü Stefan Kuntz’u ağlattı! Duygulandıran görüntüler...

Son dakika milli takım haberleri: 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Türkiye deplasmanda zorlu Letonya maçında mutlak 3 puan için sahaya çıktı. İkinci yarıda peş peşe gelen gollerle skor 1-1' geldi. 90+6. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı kazandığı pozisyondan sonra yine Burak Yılmaz penaltı vuruşunu gole çevirdi ve son saniyede 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi olduk. Son saniyelerde gelen galibiyet sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un gözyaşlarını tutamadığı görüntüler maça damga vurdu.

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ederken Türkiye deplasmanda Letonya'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçı, Burak Yılmaz 90+8. dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 kazanarak altın değerinde bir 3 puan aldık.

KAPTAN BURAK YILMAZ 90+8. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI!

90+6. dakikada yakaladığımız pozisyonda kaptan Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde düşürüldü. Maçın hakemi VAR'a giderek penaltıyı verdi. 90+8. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Burak Yılmaz, 3 puanın gelmesinde büyük rol oynadı.

KRİTK 2 MAÇ KALDI

Kritik 3 puan sonrası gruptan çıkma şansını devem ettiren A Milli Takım'ımız Cebelitarık ve Karadağ ile çok kritik iki maça çıkacak. Rakiplerimizden Norveç de Hollanda ile kritik bir maça çıkacak.

SON DAKİKA - STEFAN KUNTZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Son saniyelerde gelen galibiyet sonrası teknik direktör Stefan Kuntz maçın ardından sahaya girerken gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar kameralara gelirken Stefan Kuntz'un duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Stefan Kuntz, Türkiye ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 galibiyet almış oldu. Türkiye, Kasım ayında Karadağ ve Cebelitarık ile kritik 2 maça çıkacak.

STEFAN KUNTZ'DAN MAÇ AÇIKLAMASI

Yediğimiz golden sonra oyuncularımızın gösterdiği reaksiyondan çok memnun kaldım. Duygusal bir galibiyetti bu. Bu galibiyetin son dakikalarda atılan golle gelmiş olması bunu özel kılıyor. Oyuncularla ilgili olumsuz yorum yapılıyordu. Böyle olmadığını gösterdiler.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puan durumu...

1-Hollanda | 19

2-Norveç | 17

3-Türkiye | 15

4-Karadağ | 11

5-Letonya | 5

6-Cebelitarık | 0

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Son dakika: Son saniye golü Stefan Kuntz'u ağlattı! Duygulandıran görüntüler...
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