STEFAN KUNTZ'DAN MAÇ AÇIKLAMASI

Yediğimiz golden sonra oyuncularımızın gösterdiği reaksiyondan çok memnun kaldım. Duygusal bir galibiyetti bu. Bu galibiyetin son dakikalarda atılan golle gelmiş olması bunu özel kılıyor. Oyuncularla ilgili olumsuz yorum yapılıyordu. Böyle olmadığını gösterdiler.