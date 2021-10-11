LEVENT TÜZEMEN - TAKIMDA TELAŞ VE ÜRKEKLİK HAKİM

- A Milli Takım, Norveç karşısında çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Bundan sonraki süreçte iş hesap kitap yapmaya kaldı. Size göre gupta ikinci olma şansımız var mı?

İlk Norveç ve Hollanda maçlarını kazanan Milli Takım'ın oyuncularının birden bire böyle bir düşüş yaşamalarını anlayamıyorum. Aklıma iki neden geliyor; 1- Rakipler çok kötüydü, biz iyi göründük. 2- Oyuncularımız formdaydı, rakipler karşımızda dirençsiz kaldı. Norveç önündeki Milli Takım'ın golü atıncaya kadar iştahlı, coşkulu, baskılı ve prese dayalı oyunu göz kamaştırdı. Ama golden sonra birden bire skoru koruma psikolojisi içinde hareket etmek oyuncuların bir öz güven kaybı yaşadığını gösteriyor.