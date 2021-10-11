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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:46 Son Güncelleme: 11.10.2021 11:47

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercih işlemleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8 Ekim tarihinde tamamlanan 15 bin öğretmen ataması sürecinin ardından ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanacak. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile alınan başvuruların değerlendirilmesi sonrası açıklanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında adaylar araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile ilgili son gelişmeler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin öğretmen ataması yapılacağının duyurusu ile birlikte adaylar 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercih işlemlerini tamamladı. Sürecin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında araştırmalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda; "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranırken konu ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

Sonuçlar 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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