Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi
Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:53 Son Güncelleme: 11.10.2021 12:53

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi

İHA
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın biletleri tükendi. Bordo-mavililer pandemi sonrası ilk kez rekor seyirci önünde oynayacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da, liderlik maçı oynanacak.

Bordo-mavili takımın 1 puan önünde lider olarak gelecek olan sarı-lacivertli takım, deplasmandan zirvede ayrılmanın planlarınız yaparken, Trabzonspor ise taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberi: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihleri 2021: İŞKUR en az 6 bin TL maaş ile KPSS şartsız personel alımı yapıyor
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
SON DAKİKA | Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı ve fatura indirimleri
Son dakika haberi: Milyonların gözü bu kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
Altın fiyatları için çifte destek! Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
Son dakika haberler | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İstanbul’da dev dönüşüm hareketi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA