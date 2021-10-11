Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe planı belli oldu
Giriş Tarihi: 11.10.2021 08:13 Son Güncelleme: 11.10.2021 09:05

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe planı belli oldu

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe planı belli oldu

Trabzonspor teknik heyeti, 17 Ekim'de karşılaşacağı Fenerbahçe’nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı ve planını belirledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi ile Fenerbahçe'nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı.

Rakibin son iki karşılaşması olan Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında çok farklı performanslar ortaya koymasının analizlerde önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, özellikle 11'de sürekli yaşanan değişimlere karşı özel bir önlem alınmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Pazar günü oynanacak karşılaşmanın daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini düşünen teknik ekip, buradaki futbolculardan daha fazla yardımlaşmasını ve hata payını en asgariye indirmesini istedi.

YUSUF KARAR AŞAMASINDA

Bu arada Trabzonspor yönetimin sözleşme uzatma teklifi yaptığı Yusuf Sarı'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Yıllık kazandığı rakamdan (1 milyon 573 bin TL) iki kat fazlası teklif edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusundan, devre arasına kadar olan süreçte kararını vermesi istendi.

Ailesi ve menajeriyle görüşen Yusuf'un, kendisini Fransa'dan Süper Lig'e getiren Trabzonspor'a karşı aidiyet duygusu beslediği ve teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

MİLLİLER GÖZ DOLDURDU

Öte yandan Trabzonspor'un milli takımlara gönderdiği futbolcular genelde başarılıydı. Norveç maçında Uğurcan Çakır 90, Berat Özdemir 70 dakika forma giyerken sadece Abdülkadir Ömür oynayamadı.

Yunanistan'ın Gürcistan'ı 2-0 yendiği mücadelede Siopis 85 dakika sahada kaldı. Bakasetas ise 90. dakikada ağları sarstı.

Gervinho, Fildişi Sahili'nin Malavi'yi 3-0'la geçtiği karşılaşmada 28 dakika görev yaptı ve bir gol pası verdi.

Marek Hamsik ise Slovakya'nın Rusya'ya 1-0'la mağlup olduğu maçın tamamında oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan şaşkına döndü!
İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihler 2021: İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapıyor!
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Yeni zirveler yakın mı? Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
Son dakika: Milyonların gözü bu kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı ve fatura indirimleri
Okullar kapanacak mı? MEB Mahmut Özer'den son dakika açıklaması: Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe planı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA