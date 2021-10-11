Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi ile Fenerbahçe'nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı.
Rakibin son iki karşılaşması olan Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında çok farklı performanslar ortaya koymasının analizlerde önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, özellikle 11'de sürekli yaşanan değişimlere karşı özel bir önlem alınmayacağı bilgisine ulaşıldı.
Pazar günü oynanacak karşılaşmanın daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini düşünen teknik ekip, buradaki futbolculardan daha fazla yardımlaşmasını ve hata payını en asgariye indirmesini istedi.
YUSUF KARAR AŞAMASINDA
Bu arada Trabzonspor yönetimin sözleşme uzatma teklifi yaptığı Yusuf Sarı'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Yıllık kazandığı rakamdan (1 milyon 573 bin TL) iki kat fazlası teklif edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusundan, devre arasına kadar olan süreçte kararını vermesi istendi.
Ailesi ve menajeriyle görüşen Yusuf'un, kendisini Fransa'dan Süper Lig'e getiren Trabzonspor'a karşı aidiyet duygusu beslediği ve teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.
MİLLİLER GÖZ DOLDURDU
Öte yandan Trabzonspor'un milli takımlara gönderdiği futbolcular genelde başarılıydı. Norveç maçında Uğurcan Çakır 90, Berat Özdemir 70 dakika forma giyerken sadece Abdülkadir Ömür oynayamadı.
Yunanistan'ın Gürcistan'ı 2-0 yendiği mücadelede Siopis 85 dakika sahada kaldı. Bakasetas ise 90. dakikada ağları sarstı.
Gervinho, Fildişi Sahili'nin Malavi'yi 3-0'la geçtiği karşılaşmada 28 dakika görev yaptı ve bir gol pası verdi.
Marek Hamsik ise Slovakya'nın Rusya'ya 1-0'la mağlup olduğu maçın tamamında oynadı.