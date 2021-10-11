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Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:33 Son Güncelleme: 11.10.2021 17:40

UEFA'dan Muslera'ya övgü paylaşımı! 2 maçta gol yemedi ve...

UEFA’dan Muslera’ya övgü paylaşımı! 2 maçta gol yemedi ve...

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, zorlu grupta lider durumda. İki maçta da gol yemeyen Galatasaray'da Muslera kurtarışları sonrası yeni bir rekora imza attı. UEFA'dan Muslera'ya tebrik paylaşımı geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir grupta yer alan Galatasaray, oynadığı iki maçta da mağlup olmadı ve bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grupta lider duruma geldi.

MUSLERA'DAN AVRUPA'DA REKOR

Fernando Muslera, yaptığı 7 kurtarış ile UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemeden en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

UEFA'DAN MUSLERA'YA TEBRİK PAYLAŞIMI

Galatasaray, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederken ikinci maçında deplasmanda ise Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maçta gol yemeyen Galatasaray kalecisi Muslera, yaptığı 7 kurtarış sonrası UEFA'dan tebrik mesajı aldı.

UEFA Almanya hesabından paylaşımda, 7 kurtarış yapan Muslera için bir tebrik mesajı paylaşıldı.

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UEFA'dan Muslera'ya övgü paylaşımı! 2 maçta gol yemedi ve...
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