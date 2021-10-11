UEFA’dan Muslera’ya övgü paylaşımı! 2 maçta gol yemedi ve...

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir grupta yer alan Galatasaray, oynadığı iki maçta da mağlup olmadı ve bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grupta lider duruma geldi.
MUSLERA'DAN AVRUPA'DA REKOR
Fernando Muslera, yaptığı 7 kurtarış ile UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemeden en çok kurtarış yapan kaleci oldu.
UEFA'DAN MUSLERA'YA TEBRİK PAYLAŞIMI
Galatasaray, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederken ikinci maçında deplasmanda ise Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maçta gol yemeyen Galatasaray kalecisi Muslera, yaptığı 7 kurtarış sonrası UEFA'dan tebrik mesajı aldı.
UEFA Almanya hesabından paylaşımda, 7 kurtarış yapan Muslera için bir tebrik mesajı paylaşıldı.