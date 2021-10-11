Lisans ve önlisans eğitimi alan öğrenciler için üniversiteler 13 Eylül'de açıldı. Geçtiğimiz sene online eğitim üzerinden eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ise yüz yüze eğitim süreci başlamış oldu. Son olarak artan vakalar sebebiyle pek çok iddia ortaya atıldı. Tüm yaşanan bu gelişmeler üzerinde üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak edildi. Peki Üniversiteler kapanacak mı, online eğitim olacak mı? 2021 2022 Üniversiteler kapanır mı?
Üniversitelerin kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından şöyle konuşmuştu;
Özvar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YÖK'ün ortaya koyduğu çerçeve kurallar dahilinde üniversitelerin yerleşkelerde gerekli tedbirleri aldığını belirtti.
Yüz yüze eğitim ve Kovid-19 tedbirlerine yönelik kararları üniversitelerle paylaştıklarını bildiren Özvar, şunları kaydetti:
"Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."
Özvar, üniversiteler açısından önemli hususlardan birinin gençlerin aşı olması olduğuna işaret ederek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin Kovid-19 aşısı olmuş ve olmamış öğrencilerin yurtlardaki ortak kullanım alanlarının ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Özvar, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının konu hakkında yakın zamanda açıklama yapacağını bildirdi.
Özvar, bu kararın üniversitelerin yerleşkeleri içindeki yurtları da kapsadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan hepimiz bunu bekleyeceğiz ama tabii kampüsler için almış olduğumuz tedbirlerin, üniversitelerimizin içindeki yurtlarda da geçerli olacağını duyurmak isterim." ifadesini kullandı.
KAPANMA AÇIKLAMASI
Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.
207 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU
Hükümete geldiğimiz andan itibaren üzerine kararlıkla gittiğimiz alanlardan bir tanesi, yükseköğretim kurumları olmuştur. 76 olan yükseköğretim kurumu sayımızı 207'ye yükselttik. Türkiye'de her ilimizin kendi üniversitesi olmasını sağladık. Akademik personel sayımız 70 binden 180 bine çıktı. Üniversite öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8,4 milyona yükseldi. Gençlerimizin yüzde 44'ü yükseköğrenime ulaşabiliyor.
Yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız değerlendirmeler yapıldığını görüyorum. Halbuki bu üniversitelerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve kurumlaşmaktadır. Tıpkı daha önceki dönemlerde kurulan üniversiteler gibi zamanla arzu ettiğiniz seviyelere çıkacaklardır. Yeni üniversitelerimizden bazılarının şimdiden sergiledikleri başarıları yakından takip ediyoruz.
TEKNOFEST'te ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin kendilerine fırsat verildiğinde ne büyük başarılara imza attıklarını görüyoruz. Anadolu'daki evlatlarımızın önünü tekrar kesmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Tam tersine tüm gençlerimizin yapacağı her çalışmaya destek olmayı sürdüreceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Son dönemde yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikler getiren önemli adımlar attık.
15 ÜNİVERSİTEMİZ BÖLGESEL KALKINMA ÜNİVERSİTESİ OLARAK BELİRLENMİŞTİR
11 asıl ve 5 aday üniversitemiz araştırma üniversitesi, 15 üniversitemiz bölgesel kalkınma üniversitesi olarak belirlenmiştir. Tematik ve mesleki ağırlıklı üniversitelerle ilgili de çalışmalar yürütülmektedir. Buna rağmen doktoralı insan kaynağımızın halen hedeflerimizin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor. Ekonomiye daha çok katkı yapmamız için de doktora mezunu sayısını da artırmamız gerekiyor. Özel müfredatla ve özel hocalarla üstün nitelikli bilim insanları yetiştirmek için öğrencilerimizi destekliyoruz. Gençlerimizin sosyal ve beşeri yönlerini güçlendirmelerine katkı sunuyoruz. Bu yıl taban puanları düşürerek daha fazla sayıda gencimizin üniversite programlarına yerleşmelerini sağladık. Son yıllarda atılan bir diğer önemli adım geleceğin meslekleri projesiyle, ön lisans, lisans programlarının yükseköğretim sistemine kazandırılmasıdır.
Staj programının ocak ayında başlayacak 2022 başvurularına tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Vakıf üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemelere giderek sorunların çözümü konusunda adımlar attık.
Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez.
Parklarda bankların üzerinde yatanlar, bunlar Gezi'de olduğu gibi terör estiren teröristlerdir.
Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.
Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından görüşülen konuları sosyal medya üzerinden duyurdu. Görüşülen konular arasında okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yer alıyordu. Açıklamada; yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı, okulların kapatılmaması konusunda ısrarcı olunduğu duyuruldu. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki süreçte vakaların nasıl seyredeceğine ilişkin gelen soruya yanıt veren Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını ve bu durumun vaka sayılarına bir etkisinin olacağını söyledi.
Okulların açık olmasının 0-17 yaş aralığında görülen vaka sayılarına etki ettiğinin altını çizen Koca " Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. " dedi.
Üniversitelerin açık kalmasını düşündüklerini ifade eden Koca, tedirgin olacak bir durum olmadığını vurguladı. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak, ikili eğitim, hafta sonu eğitim gibi alternatiflerin denenmesi ve her haliyle okulların açık olmasını düşündüklerini kaydeden Koca " Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.