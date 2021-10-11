Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Yayınlanan takvime göre; önce ortaöğrenim burs başvuruları alınacak, sonrasında ise yükseköğrenim bursu başvuruları yapılacak. Başvuru yapacak olan adaylar ise "VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; VGM burs başvuru tarihleri ve işlem bilgilerine ulaşabilirsiniz.