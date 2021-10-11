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Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:25

VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden olacak?

VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden olacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri için verilen VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Öncelikli olarak; ortaöğrenim için başvuru işlemleri gerçekleştirilecek olup sonrasında ise yükseköğrenim burs başvuruları alınacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ise “VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022 ve sürece yönelik bilgiler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Yayınlanan takvime göre; önce ortaöğrenim burs başvuruları alınacak, sonrasında ise yükseköğrenim bursu başvuruları yapılacak. Başvuru yapacak olan adaylar ise "VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; VGM burs başvuru tarihleri ve işlem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden olacak?
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