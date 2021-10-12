Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek ödemeleri devam ediyor mu? e- devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 13.10.2021 00:37 Son Güncelleme: 13.10.2021 00:37

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek ödemeleri devam ediyor mu? e- devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek ödemeleri devam ediyor mu? e- devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılıyor. Daha önceleri 1000 TL sosyal yardım desteği olarak verilen pandemi parası bu yıl 1100 TL olarak açıklandı. Ekim ayında başvuru yapmak isteyenler pandemi destek ödemelerinin bitip bitmediğini merak ediyor. Peki TL 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek ödemeleri devam ediyor mu? 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı

1100 TL sosyal yardım parası ile ilgili sorgulamalar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım parası verilirken 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek ödemeleri devam ediyor mu? 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Öte yandan başvuru ekranı halen açık olduğundan kişiler e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, pandemi destek ödemeleri devam ediyor mu? e- devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı
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