750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 2021 Engelli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:49

Önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Başkan Erdoğan, 750 engelli öğretmen ataması yapılacağına dair müjdeyi vermişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilecek olan bu atama ile ilgili detaylar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2021 engelli öğretmen ataması ile ilgili son detaylar…

750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, tarih belli mi soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından engelli ataması ile ilgili müjdeyi Başkan Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi duyurmasıyla engelli öğretmen atama kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması gibi pek çok bilgi merak konusu oldu. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:00 sıralarında Beştepe'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Toplantının ardından kameralarına karşısına geçen Başkan Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim sözlerine yer verdi.