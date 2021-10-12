ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı!

ALES/3 için başvurular 6 Ekim Çarşamba günü başladı. İşlemler için son günlere girilirken, ALES başvurusu nasıl ve ne zamana kadar yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır soruları yanıt arıyor. 21 Kasım'da uygulanacak sınav senenin son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olacak. İşte ÖSYM AİS ile ALES/3 başvuru ekranı!

2021 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.