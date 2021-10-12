Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:26

ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı!

ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı!

ALES/3 başvuruları, bu yıl yapılan ikinci sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için araştırma yapan yüz binlerce aday, ALES başvurusu nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılır başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır sorularına yanıt arıyor. ÖSYM’nin bildirdiği başvuru tarihleri ile AİS ALES/3 başvuru ekranı haberimizde.

ALES/3 için başvurular 6 Ekim Çarşamba günü başladı. İşlemler için son günlere girilirken, ALES başvurusu nasıl ve ne zamana kadar yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır soruları yanıt arıyor. 21 Kasım'da uygulanacak sınav senenin son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olacak. İşte ÖSYM AİS ile ALES/3 başvuru ekranı!

2021 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

2021 ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

ALES başvuru ücreti 2021 yılında 145 TL olarak açıklandı. 2021 ALES/3 başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 14 Ekim Perşembe gününe kadar yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı!
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