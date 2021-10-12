Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları bugün hareketlendi! 12 Ekim 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:09 Son Güncelleme: 12.10.2021 08:09

Altın fiyatları bugün hareketlendi! 12 Ekim 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün hareketlendi! 12 Ekim 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. 12 Ekim Salı bugünkü canlı rakamlara göre; 22 ayar bilezik fiyatı 458 liradan işlem görürken gram altın ise 508 liradan işlem görüyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken 12 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

12 Ekim Salı bugün altın fiyatları alış ve satış rakamları yakından takip ediliyor. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım amaçlı olarak sıkça tercih edilen sarı metal canlı rakamlar günün her saati araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün çeyrek altın 822 liradan işlem görürken tam altın 3 bin 234 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından; 12 Ekim Salı altın fiyatları canlı rakamlar verilerine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 458,06

SATIŞ: 475,78

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.391,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.351,00

SATIŞ: 3.402,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.234,57

SATIŞ: 3.298,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.645,00

SATIŞ: 1.677,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 822,00

SATIŞ: 839,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 508,37

SATIŞ: 508,41

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
SON DAKİKA: Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat!
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları bugün hareketlendi! 12 Ekim 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA