AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Geçtiğimiz sene internet üzerinden yapılan dönem sınavlarının ardından yaz okulu sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav tarihlerinin bulunduğu akademik takviminin altında "Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir." ifadeleri yer aldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim 2021 Pazar günü Saat 22:00'e kadar uzatıldı.