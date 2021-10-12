AÖF sınavları ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açık üniversite öğrencileri AÖF sınav tarihleri ile beraber sınavların online olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. AÖF öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan "Kayıt Yenileme Kılavuzu" ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna, "anadolu.edu.tr" web adresindeki açıköğretim, kılavuzlar linkinden ulaşabilirler. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi
Geçtiğimiz sene internet üzerinden yapılan dönem sınavlarının ardından yaz okulu sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav tarihlerinin bulunduğu akademik takviminin altında "Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir." ifadeleri yer aldı.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim 2021 Pazar günü Saat 22:00'e kadar uzatıldı.
AÖF kayıt yenileme tarihleri 17 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan "Kayıt Yenileme Kılavuzu" ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna, "anadolu.edu.tr" web adresindeki açıköğretim, kılavuzlar linkinden ulaşabilirler. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.