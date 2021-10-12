Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi
Giriş Tarihi: 12.10.2021 21:20

AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi

Açık Öğretim Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme süreci devam ediyor. En son yaz okulu sınavları online olurken AÖF güz dönemi ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili detaylar…

AÖF sınavları ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açık üniversite öğrencileri AÖF sınav tarihleri ile beraber sınavların online olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. AÖF öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan "Kayıt Yenileme Kılavuzu" ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna, "anadolu.edu.tr" web adresindeki açıköğretim, kılavuzlar linkinden ulaşabilirler. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Geçtiğimiz sene internet üzerinden yapılan dönem sınavlarının ardından yaz okulu sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav tarihlerinin bulunduğu akademik takviminin altında "Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir." ifadeleri yer aldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim 2021 Pazar günü Saat 22:00'e kadar uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 17 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan "Kayıt Yenileme Kılavuzu" ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna, "anadolu.edu.tr" web adresindeki açıköğretim, kılavuzlar linkinden ulaşabilirler. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret hesabı!
Son dakika haberler: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Son dakika: Letonya-Türkiye maçı için şok sözler! "Sürünüyoruz! Şenol Güneş sonrası Kuntz..."
Nihal Yalçın tartışmasında Tamer Karadağlı’ya büyük destek! Arşivler iki ismin de puanını verdi
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
İŞKUR ortaokul mezunu ve en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika haberi: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınavları ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA