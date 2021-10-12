AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açık lise öğrencileri, öğrencilik durumu, silik, donuk ve aktif öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ders seçimi ve kayıt ücretini ödeyerek gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığı son dakika duyurulmuştu. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.