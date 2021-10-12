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Giriş Tarihi: 12.10.2021 20:38

AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler Açık Lise 1. Dönem sınav tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son duyurusunda Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili son bilgiler…

AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açık lise öğrencileri, öğrencilik durumu, silik, donuk ve aktif öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ders seçimi ve kayıt ücretini ödeyerek gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığı son dakika duyurulmuştu. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

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AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi
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