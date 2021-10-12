Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Assunçao’ya özel menü!
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Assunçao’ya özel menü!

Assunçao’ya özel menü!

Fizik olarak yeterli bulunmayan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için özel beslenme programı hazırlandı

Transferin son günü Galatasaray'a gelen Gustavo Assunçao sadece Kayseri deplasmanında forma giydi. 3-0 kaybedilen maçta vasatı aşamayan Assunçao'yu Göztepe ve Çaykur Rize'ye karşı oynatmayan Fatih Terim, milli arayı bekledi. Terim, Florya'da Tuzlaspor'u 4-3 yendikleri hazırlık maçında ön liberoda kullandığı Assunçao'nun performansını yeterli bulmadı. Fizik olarak gelişmesi gereken 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya özel beslenme programı hazırlandı. Assunçao milli arada sınıfı geçemediği için Berkan'ın cezalı olduğu Konyaspor maçında ilk 11'de olmayacak.

MUSLERA KONYA'YA SON ANDA YETİŞECEK
URUGUAY'IN Arjantin'e 3-0 yenildiği maçta Messi'nin golünde hata yapan Fernando Muslera, cuma sabaha karşı Brezilya'da ülkesinin kalesini koruyacak. Brezilya maçının ardından yola çıkacak Muslera'nın İstanbul'a dönüşü cumartesi akşamını bulacak. Bir önceki milli arada Trabzon deplasmanına takımla idman yapmadan çıkan Uruguaylı kaleci, Konyaspor maçına da son anda yetişecek.

16.00'DA RAKİP İSTANBULSPOR
RIZE dönüşü 4 gün izin yapan Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü Tuzlaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bugün de Florya'da hazırlık maçında 16.00'da İstanbulspor'u konuk edecek.

ASLAN'DAN DEV İMZA
GALATASARAY, NEF ile stadyum isim hakkı konusunda anlaştı. 5+5 toplam 10 yıllık sözleşme tutarı 725 milyon TL olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a gece resmi açıklamayı yaparken, bu dev sponsorluk için bugün imza töreni düzenlenecek. Forma göğüs reklamından 5 yılda 250 milyon TL alacak Galatasaray'da başkan Burak Elmas seçim vaadi olan 100 milyon dolar sponsor sözünü tuttu. NEF+Sixt ile imzalanan anlaşmaların toplamı ise 108 milyon doları buluyor. Konyaspor maçı ile Aslantepe artık NEF Stadı olarak anılmaya başlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 11 Ekim 2021!
SON DAKİKA: Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat!
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Assunçao’ya özel menü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA