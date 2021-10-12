Assunçao’ya özel menü!

Fizik olarak yeterli bulunmayan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için özel beslenme programı hazırlandı
Transferin son günü Galatasaray'a gelen Gustavo Assunçao sadece Kayseri deplasmanında forma giydi. 3-0 kaybedilen maçta vasatı aşamayan Assunçao'yu Göztepe ve Çaykur Rize'ye karşı oynatmayan Fatih Terim, milli arayı bekledi. Terim, Florya'da Tuzlaspor'u 4-3 yendiklerihazırlık maçında ön liberodakullandığı Assunçao'nun performansınıyeterli bulmadı. Fizik olarak gelişmesi gereken 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya özel beslenme programı hazırlandı. Assunçao milli arada sınıfı geçemediği için Berkan'ın cezalı olduğuKonyaspormaçındailk 11'deolmayacak.
MUSLERA KONYA'YA SON ANDA YETİŞECEK
URUGUAY'IN Arjantin'e 3-0 yenildiği maçta Messi'nin golünde hata yapan Fernando Muslera, cuma sabaha karşı Brezilya'da ülkesinin kalesini koruyacak. Brezilya maçının ardından yola çıkacak Muslera'nın İstanbul'a dönüşücumartesi akşamını bulacak. Bir önceki milli arada Trabzon deplasmanına takımla idman yapmadan çıkan Uruguaylı kaleci, Konyaspor maçına da son anda yetişecek.
16.00'DA RAKİP İSTANBULSPOR
RIZE dönüşü 4 gün izin yapan Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü Tuzlaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bugün de Florya'da hazırlık maçında 16.00'da İstanbulspor'u konuk edecek.
ASLAN'DAN DEV İMZA
GALATASARAY, NEF ile stadyum isim hakkı konusunda anlaştı. 5+5 toplam 10yıllık sözleşme tutarı 725 milyon TL olarakaçıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a gece resmi açıklamayı yaparken, bu dev sponsorluk için bugün imza töreni düzenlenecek. Forma göğüs reklamından5 yılda 250 milyon TL alacak Galatasaray'dabaşkan Burak Elmas seçim vaadi olan 100milyon dolar sponsor sözünü tuttu.NEF+Sixt ile imzalanan anlaşmaların toplamı ise 108 milyon doları buluyor. Konyaspormaçı ileAslantepe artık NEFStadı olarak anılmayabaşlanacak.