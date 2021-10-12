Biraz bizden biraz sizden

2+1 yıllık imzada anlaşıldı. 1 milyon 750 bin Euro’luk teklife Vida “2.5 milyon Euro isterim” dedi. Kartal 2 milyon Euro’ya çıkacak, Hırvat stoper de bu bedele inerse imzalar atılacak
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ile yapılan görüşmelerde ilk etapta sonuç alınamamıştı. Hırvat stoper ile oluşan farkı kapatmak adına Beşiktaş yönetimi teklif yükseltmeye hazırlanırken Vida'dan da indirim yapması bekleniyor. İlk görüşmede siyah-beyazlılar 1 milyon 750 bin Eurogaranti ücret önerirken, sözleşme süresini 2+1 yıl olarak masaya koydu. 32 yaşındaki oyuncu ise süreyle ilgili sorun olmadığını belirtse de "2.5 milyonEuro istiyorum" yanıtını verdi. Yönetimin, Vida'ya yapacağı yeni teklifin 2 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Bu rakamın üzerine çıkmayı istemeyen siyah-beyazlılar, oyuncudan da indirim istedi. Sözleşmesine bonus maddelerieklenerek oluşan farkınkapanacağı ve anlaşmanın sağlanacağına inanan yönetim, devre arası gelmeden Vida ile imzaları atıp rahatlamanın peşinde.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Bu kontratı hak ediyor Hırvatistan'dan çıkanlar arasında Vida, kulüp kulüp dolaşan olmadı. D.Kiev'deki 5 sezonun ardından kontratı bittiğinde Beşiktaş'a gelmişti. Bonservisi elinde olan bir oyuncuya o dönemde yönetim, 3 milyon Euro verdi. Rusya'daki Dünya Kupası ardından, final oynayan bir takımın stoperi olarak beklenen teklif gelmediğinden Vida, bu sezonsonunda bitecek olan kontratınınsonrasındaki geleceğinidüşünüyor. Yaptıkları ile yeni kontratı kesinlikle hak ediyor. Ligin en iyi 4-5 stoperinden biri. 2+1 yıllık kontrat normal. Beşiktaş, altyapısından yetişen Serdar Saatçi ya da başka fırsat transferler sebebiyle 1 yıllık opsiyonu ileride kullanmayabilir. Beşiktaş'ın maaş skalasında Vida'nın bu takıma verdiği katkı ve önem düşünülürse 2 milyon Euro makul. Çünkü, bir önceki kontratında Avrupa'da alabileceğinin çok üstünde kazandı.