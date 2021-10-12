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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Bu bir başlangıç

Bu bir başlangıç

Kuntz: “Oyuncularım, hiç kimsenin inanmadığı bir durumda maçı çevirebilecek yetenekleri olduğunu gösterdi. Bu da bir şeylerin değişmesinde başlangıç olabilir”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kazanılan galibiyet için oyuncularını tebrik etti. Alman çalıştırıcı şöyle konuştu: "Oyuncularım, hiç kimsenin inanmadığı bir durumda maçı çevirebilecek yetenekleri olduğunu gösterdiler. Bu da bir şeylerin değişmesinde başlangıç olabilir. Yalnız Türkiye'de halkın değil, Almanya'da yaşadığım yerdeki Türklerin de konvoy yapıp galibiyeti kutladığını öğrendim... Letonya'nın golünden sonra oyuncularım boynunu bükmedi, 1 saniye bile. Yaptığım değişikliklerin ve dakikalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyetin, Türk halkıyla takım arasındaki bağı sıcak tutacağını söyleyebiliriz. Bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsanız, bunu tümüyle hak edilmiş bir galibiyet olarak göremezsiniz, biraz da şansımızla kazandık."

KUNTZ'U AĞLATTIK!
Burak Yılmaz'ın 90+9'daki penaltı golü sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz sevinç gözyaşlarını tutamadı. Bu kare sosyal medyada da ses getirdi.

NORVEÇ'E GALİBİYETİ EL YOUNOUSSİ GETİRDİ
Sonucu bizi yakından ilgilendiren maçta Norveç, Karadağ'ı El Younoussi'nin 29 ve 90'ıncı dakikalarda attığı gollerle 2-0 devirip kritik bir galibiyete imza atarak Milli Takımımız ile 2 puan farkı korudu. Lider Hollanda da Cebelitarık'ı 6-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Dünkü sonuçlardan sonra Norveç ile en iyi ikinci olarak gruptan çıkma mücadelemiz son iki maça kaldı. Hollanda'nın alacağı sonuçlara bağlı olarak 2'de 2 yaparsak grup liderliği şansımız da hâlâ sürüyor.

CENGİZ ÜNDER BOŞ GEÇMEDİ
SERDAR Dursun'a asist yapan Cengiz Ünder (2 gol ve 3 asist), 2008'den bu yana üst üste 4+ Dünya Kupası eleme maçında gol katkısı sağlayan ikinci Türk oyuncu oldu. Bu alanda rekor 7 maçla Burak Yılmaz'ın elinde bulunuyor.

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