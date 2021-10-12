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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:11 Son Güncelleme: 12.10.2021 11:12

DGS ek tercihler 2021 başladı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercihler 2021 başladı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihler için bekleyişe geçti. 14 Eylül 2021 tarihinde ilan edilen tercihler sonrası gözlerini ÖSYM’ye çevirenler, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacağı açıklanmıştı. Peki; DGS ek tercihler başladı mı? 2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler.

DGS ek tercih kılavuzu ve tarihlerine yönelik bilgiler, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021 Temmuz ayında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası boş kalan kontenjanlar için ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Bu kapsamda; "DGS ek tercihler başladı mı? 2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte DGS ek tercihlerle ilgili sürecin detayları.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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DGS ek tercihler 2021 başladı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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