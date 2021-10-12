Dün akşam televizyonda yeni sezonda yayın hayatına başlayan dizilerden Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kalp Yarası ve Yasak Elma gibi yapımlar yer aldı. Ayrıca MasterChef Türkiye adlı yarışma programı ile çeşitli filmler ekrana geldi. Bu yapımları takip edenler, Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu diye araştırıyor. 11 Ekim Pazartesi dünün reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları.
Reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 sıralama listesi duyuruldu. 11 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. İşte detaylar.
Total izleyici grubunda birinciliği Letonya Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Kalp Yarası aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Letonya Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Letonya Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
4 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye aldı.