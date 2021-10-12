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Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:41 Son Güncelleme: 12.10.2021 10:41

Dünün reyting sonuçları son dakika: 11 Ekim Pazartesi reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika: 11 Ekim Pazartesi reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Pazartesi günü ekrana gelen dizileri takip edenler, dünün reytinglerinin birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. 11 Ekim Pazartesi reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu sorusu araştırılırken pek çok dizisever; Kalp Yarası, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Yasak Elma gibi dizilerden birincilik koltuğuna kimin oturduğunu araştırıyor. Dünün reyting sonuçları son dakika olarak açıklandı. İşte Total, AB ve 20+ABC1 ölçütlerinde dünün sıralaması.

Dün akşam televizyonda yeni sezonda yayın hayatına başlayan dizilerden Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kalp Yarası ve Yasak Elma gibi yapımlar yer aldı. Ayrıca MasterChef Türkiye adlı yarışma programı ile çeşitli filmler ekrana geldi. Bu yapımları takip edenler, Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu diye araştırıyor. 11 Ekim Pazartesi dünün reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 sıralama listesi duyuruldu. 11 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. İşte detaylar.

11 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Letonya Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Kalp Yarası aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Letonya Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Letonya Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

  1. Letonya-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması
  2. Yasak Elma
  3. Kalp Yarası
  4. Müge Anlı İle Tatlı Sert
  5. Esra Erol'da
  6. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  7. Kalp Yarası (ÖZET)
  8. MasterChef Türkiye
  9. ATV Ana Haber
  10. Yasak Elma (ÖZET)

AB İLK 10 PROGRAM

  1. Letonya-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması
  2. Yasak Elma
  3. MasterChef Türkiye
  4. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  5. Müge Anlı İle Tatlı Sert
  6. Kalp Yarası
  7. Yasak Elma (ÖZET)
  8. Esra Erol'da
  9. MasterChef Türkiye (ÖZET)
  10. ATV Ana Haber

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

  1. Letonya-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması
  2. Yasak Elma
  3. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  4. MasterChef Türkiye
  5. Müge Anlı İle Tatlı Sert
  6. Kalp Yarası
  7. Yasak Elma (ÖZET)
  8. Esra Erol'da
  9. Hava Durumu
  10. Kalp Yarası (ÖZET)

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

4 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye aldı.

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