Dün akşam televizyonda yeni sezonda yayın hayatına başlayan dizilerden Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kalp Yarası ve Yasak Elma gibi yapımlar yer aldı. Ayrıca MasterChef Türkiye adlı yarışma programı ile çeşitli filmler ekrana geldi. Bu yapımları takip edenler, Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu diye araştırıyor. 11 Ekim Pazartesi dünün reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 sıralama listesi duyuruldu. 11 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. İşte detaylar.