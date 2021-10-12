Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emekli memur zammı belirleniyor! Ocak ayı 2022 emekli memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:06

Emekli memur zammı belirleniyor! Ocak ayı 2022 emekli memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli memur zammı belirleniyor! Ocak ayı 2022 emekli memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak ayı öncesinde yılın ikinci yılındaki enflasyon oranları göz önüne alınarak kararlaştırılan emekli ve memur zammı için kritik süreç başladı. Son üç ayın kaldığı karar milyonları ilgilendirirken öte yandan vatandaşlar şimdiden beklentilere ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. “2022 emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2022 emekli ve memur ocak zammı...

Milyonları ilgilendiren emekli ve memur zammı son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. "2022 emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı merakla bekleniyor. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Peki, emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Memur ve emekli ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

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Emekli memur zammı belirleniyor! Ocak ayı 2022 emekli memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak?
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